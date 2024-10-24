Niğde’de engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğun şiddet sonucu öldüğü iddiası üzerine çalışanlar açığa alındı

Niğde’de Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 9 yaşındaki bir çocuğun gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştı.

Edinilen bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatı üzerine idari soruşturmanın titizlikle yapılması ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için ihmali bulunduğu iddia edilen kuruluş görevlileri açığa alındı. Bakanlık, konunun derinlemesine soruşturulması için suç duyurusunda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan adli soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.



