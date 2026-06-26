Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Niğde’nin Bor ilçesinde bulunan Kemerhisar beldesindeki özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, saat 16.45 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamada 1 işçi öldü 1 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş ambulansla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü. Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Vali Nedim Akmeşe açıklama yaptı

Vali Nedim Akmeşe, AA muhabirine, havai fişek fabrikasındaki patlamada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın da yaralandığını bildirdi.

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek." ifadelerini kullandı.