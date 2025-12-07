Niğde'de tavuk döner yiyen 7 çocuk hastanelik oldu

  1. Ekonomim
Edinilen bilgiye göre dün meydana gelen olayda; merkeze bağlı Edikli beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden satın alınarak tüketilen döner sonrası 7 çocuk rahatsızlanarak Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne başvurdu.

A.D. (11), M.A.D. (11), M.K. (12), Ç.İ. (12), Y.E.İ. (11), A.A. (14) ve A.B.A.'nın (10) gerekli tetkik ve tedavi süreçlerinin acil hekimleri tarafından hızla başlatıldığı, genel durumlarının iyi olduğu ve uygulanan tedavilerin ardından taburcu edildikleri bildirildi.

Niğde Valiliğince yapılan açıklamada; olayla ilgili adli mercilere gerekli bildirimin yapıldığı ve sürecin hukuki yönden de incelendiği ifade edildi. Ayrıca dönerin temin edildiği işletmelerle ilgili bilgilerin ilgili birimlerce toplandığı, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince söz konusu işletmelerde numune alma, hijyen denetimi ve mevzuata uygunluk kontrollerinin başlatıldığı kaydedildi.

