  3. Niğde'de yedikleri pastadan zehirlenen altı öğrenci hastaneye kaldırıldı
Niğde'de yedikleri pastadan zehirlenen altı öğrenci hastaneye kaldırıldı

İstanbul’da Böcek ailesinin ölümüyle sonuçlanan zehirlenme vakasının yankıları sürerken, Niğde’de bir lisenin pansiyonunda dışarıdan getirilen pastayı yiyen altı öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Niğde'de bir lisenin pansiyonunda dışarıdan getirdikleri pastayı yiyen altı öğrenci, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yatılı pansiyonunda meydana geldi.

Pansiyonda kalan altı öğrenci, iddiaya göre dışarıdan getirdikleri pastayı yedikten sonra rahatsızlandı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan E.D. (16), R.D. (17), M.Ç. (15), M.D. (15), R.Ç. (16) ve Y.Ç.'nin (15) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İçtiği kahveden zehirlendi: Yoğun bakımda

Öte yandan dün Beyoğlu'nda yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapılan kahveyi içen Ayben Özçilingir Turtura'nın zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğlen saatlerinde Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede Ayben Özçilingir Turtura'nın (26) zehirlenerek hastaneye kaldırılması üzerine çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalarda, E.Ö'nün (52) kızlarının işlettiği kafede şişelere deterjan koyduğu, Ayben Özçilingir Turtura'nın içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı belirlenmişti.

Kahveyi yapan M.A. (50) ile işletme sahibi S.N.Ö. (28) gözaltına alınmıştı.

İşletme mühürlenirken, hastaneye kaldırılan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.

