Nihal Candan paylaştı, kardeşi Bahar'ın cezaevinde değil hastanede olduğu ortaya çıktı

Dolandırıcılık çetesine üye olduğu suçlamasıyla tutuklanan Candan kardeşlerden tahliye edilen Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'ı ziyarete gitti.

Nihal Candan'ın paylaşımı ile birlikte kardeşi Bahar Candan’ın ise cezaevinde kalmadığı anlaşıldı.

'Burası senin evin değil'

Ablası Nihal Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşini kaldığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ziyaret etti.

Candan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimizde…"

Kendine zarar verdiği iddia edilmişti

Bahar Candan'ın Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdiği iddia edilmişti.

Nihal Candan tahliye edilmişti

Moda programıyla ünlenen Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler 2023 Kasım ayında tutuklanmış, lüks yaşamlarıyla bilinen Candan kardeşlerden Nihal Candan yemek yemediği için hayatı tehlikeye girmiş ve tahliye olmuştu.