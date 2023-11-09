Nihal Olçok, Gelecek Partisi'nden istifasını duyurdu
Gelecek Partisi kurucularından Nihal Olçok, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
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Gelecek Partisi kurucularından olan Nihal Olçok partisinden istifa etti, Olçok istifasını sosyal medyadan da duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Olçok, "An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi kurucu üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin" dedi.
An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi kurucu üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin. @SemaSilkin @Ahmet_Davutoglu— Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) November 8, 2023