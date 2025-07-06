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Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci-yazar Nihat Genç, Kocatepe Camisi’nde düzenlenen törenle Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Haber Merkezi
ANKA
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Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
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Bir süredir tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 4 Temmuz'da hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç için Kocatepe Camisi’nde, ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. 

Namaza, Genç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şarkıcı Kıraç, bazı sanatçılar, çok sayıda vatandaş ve siyasetçi katıldı.

Kıraç'ın cenazesi cenazı aracına taşınırken, alkışlarla, "Türk’üz Türkçüyüz Atatürkçüyüz", "Kahrolsun istibdat" sloganları atıldı.

Genç'in cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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