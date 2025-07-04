Nihat Genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Nihat Genç, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

Nihat Genç'in geçtiğimiz aylara akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti. Nihat Genç'ten kötü haber geldi.

Yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Nihat Genç hayatını kaybetti.

Nihat Genç kimdir?

1956 Trabzon doğumlu olan Nihat Genç, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Siyasi görüşü ülkücülükten sol milliyetçi, Kemalist ve ulusalcı çizgiye evrildi.

Leman dergisi, Aydınlık, Odatv ve Akşam Gazetesi'ndeki yazılarıyla tanındı.

Sky Türk'te "Ne Var Ne Yok", Avrasya TV'de "Veryansın" programlarını hazırladı.

Odatv’den ayrılmasının ardından Veryansın Tv’yi kurdu.