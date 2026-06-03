Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tchiani, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 4 Haziran’da Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani 4 Haziran tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir.

Görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.