Nijerya'da maaşını alamayan üniversite çalışanları greve başladı

Nijerya'da üniversite çalışanları, maaşlarının ödenmemesi ve "haksız muamele" nedeniyle ülke genelinde greve başladı.

Nijerya Üniversiteleri Kıdemli Personel Birliği (SSANU) Başkanı Mohammed İbrahim, yaptığı açıklamada, hükümetin işçilere, 2022'deki uzun süreli grev sırasında kesilen dört aylık aidat borcu olduğunu belirtti.

İbrahim, hükümeti akademik personele tazminat öderken bu dönem için maaşlarını keserek kendilerine adaletsiz davranmakla suçladı.

Hükümetin üniversite çalışanlarına "haksız muamele" yaptığını belirten İbrahim, bu nedenle ülke genelinde greve başladıklarını ifade etti.