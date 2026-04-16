Nilüfer Belediyesi soruşturması: 3 kişi göz altına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “rüşvet”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ile “imar kirliliğine neden olma” iddialarını kapsayan soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de adının geçtiği dosyada 3 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

24 kişiye adli kontrol, 4 kişiye ev hapsi

Soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında olduğu 35 kişi tutuklandı.

Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi ile cezaevinde bulunan 1 tutuklunun da olduğu 24 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 4'ü ise ev hapsine çarptırıldı.

Soruşturma kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından N.R., S.Ç. ve İ.D. isimli kişiler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.