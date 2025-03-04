Nimet Tanrıkulu ilk duruşmada tahliye edildi

İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucu üyesi Nimet Tanrıkulu, “terör soruşturması” kapsamında 26 Kasım 2024’te gözaltına alındı. Tanrıkulu 30 Kasım’da, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Türk Ceza Kanunu’nun “terör örgütü üyeliği” suçunu düzenleyen 314/2 Maddesi uyarınca tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Aralık 2024’te hazırladığı iddianamede, Tanrıkulu’nu “terör örgütü üyeliği” ile suçladı. Ancak dava, Tanrıkulu’nun İstanbul’da ikamet etmesi nedeniyle İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ne devredildi.

Tanrıkulu’nun yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı.

"Barış süreci yürütülüyor, bunu değerli buluyorum"

Tanrıkulu, savunmasında, “Hayatımı yalan üzerine kurmam; ben bir insan hakları savunucusuyum, feministim. İnsan hakları mücadelesini açık ve şeffaf bir şekilde yürütüyorum, gizli bir çalışma yapmıyorum. Şimdi de bir barış süreci yürütülüyor. Bunu değerli buluyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Savunmasının ardından mahkeme, Tanrıkulu’nun tahliyesine karar verdi.