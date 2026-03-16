Nisan ayında Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlar tartışılacak

BESTİ KARALAR

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis’te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun başkanlığını da yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, atılacak adımların nasıl şekilleneceği konusunun siyasi partilere yapacağı çağrıyla başlaması bekleniyor. Kulislerde yasal adımların nasıl atılacağına ilişkin senaryolar da konuşulmaya başlandı.

İlk senaryo; TBMM Başkanı Kurtulmuş Nisan ayı ile birlikte siyasi parti gruplarını ziyaret ederek, süreçle ilgili partilerin kendi tekliflerini hazırlamalarını isteyeceği, daha sonra bu tekliflere oluşacak ortak bir komisyonda tarafından son şeklinin verilmesi ve ortak teklif olarak Meclis’e sunulması. Ortak teklif hazırlama çalışmalarının Adalet Bakanlığı ile birlikte yürütülmesi de konuşuluyor. İkinci senaryo ise Adalet Bakanlığı’nın hazırlayacağı taslak üzerinde komisyonda temsil edilen parti yetkililerinin ortak bir metinde anlaşarak teklif haline getirilmesi. Konuşulan bir diğer çalışma şekli ise yine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı’nda oluşturulacak ve parti temsilcilerinin yer alacağı bir komisyon kurulması. Kurtulmuş’un başkanlığında süreçle ilgili teklifin hazırlanması. AK Parti Grubu’nun hazırlayacağı metnin diğer partilere götürülerek destek isteneceği de kulislerde konuşulan başka bir senaryo.

Kulislerde ise sürecin en zor aşaması yasal düzenleme olarak görülüyor. AK Parti’nin, “yasal düzenlemeler hazırlanır ama hayata geçirilmeden önce silahların bırakılmasının devlet kurumları tarafından teyit ve tespiti yapılır” şartı gündemdeki yerini koruyor. DEM Parti, AK Parti’nin tam tersi görüşünü dile getiriyor: “Yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli” çağrısını her platforma yineliyor.