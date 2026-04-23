  3. Nisan sonunda Uludağ’da kış geri döndü: Kar kalınlığı 1 metreyi buldu
Nisan sonunda Uludağ’da kış geri döndü: Kar kalınlığı 1 metreyi buldu

Bursa'da Nisan ayının son günlerinde Uludağ’da etkili olan kar yağışı, zirveyi yeniden beyaza bürüdü. 23 Nisan tarihinde yağan karla birlikte bölgede kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Sezonun son bulmasına rağmen gelen sürpriz kar yağışıyla birlikte özellikle hafta sonu günübirlik ziyaretçilerin ilgisini artırması bekleniyor.

Kayak sezonunun büyük ölçüde sona ermesine rağmen, bazı kayak tesislerin günübirlikçilere hizmet vermeye devam ettiği gözlemlendi.

Meteoroloji verilerine göre bölgede hava sıcaklığının gündüz 4 derece, akşam -1 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar, Mayıs ayında da soğuk havanın etkisini sürdürebileceğini belirterek, yüksek kesimlerde kar yağışının zaman zaman görülebileceğine dikkat çekti.

Yetkililer ise ani hava değişimlerine karşı vatandaşları uyararak, özellikle Uludağ’a çıkacak sürücülerin dikkatli olması ve kış şartlarına uygun ekipman bulundurması gerektiğini vurguladı.

