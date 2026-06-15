Nitelikli dolandırıcılığa uzlaştırma

CANAN SAKARYA / ANKARA

Düzenlemenin bir af, ceza indirimi veya cezasızlık uygulaması niteliğinde olmadığının vurgulandığı yasa teklifinin gerekçesinde, “Mağdurun zararının giderildiği ve tarafların uzlaşma iradesi gösterdiği durumlarda ceza muhakemesi hukukunda mevcut bulunan uzlaştırma mekanizmasının uygulanabilmesine imkân tanımaktadır” denildi.

"IBAN mağduriyeti var"

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan verdiği yasa teklifinin gerekçesinde, son yıllarda dijital iletişim araçlarının ve elektronik para transfer sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılık suçlarının işlenme yöntemlerinde önemli değişiklikler meydana geldiğine dikkat çekti. Özellikle banka hesapları, IBAN bilgileri ve ödeme sistemlerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen olaylarda, kamuoyunda "IBAN mağduriyeti" olarak da ifade edilen durumların arttığı vurgulanan yasa teklifinin gerekçesinde, bu tür dosyalarda birçok kişinin suçun asli faili olmadığı halde hesap bilgilerinin kullanılması nedeniyle yargı süreçlerine dahil edildiği kaydedildi. Uygulamada, mağdur zararının tamamen giderildiği, tarafların uzlaşma iradesini ortaya koyduğu ve uyuşmazlığın fiilen sona erdiği birçok dosyada dahi kamu davasının devam ettiği ve yargılamaların uzun süre sürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:

Toplumsal barışa destek

“Bu durum, bazı hâllerde ceza adalet sisteminin temel amaçlarından biri olan toplumsal barışın yeniden tesis edilmesi amacına yeterince hizmet edememektedir. Modern ceza adaleti anlayışı, yalnızca cezalandırmayı değil; mağdurun zararının giderilmesini, uyuşmazlığın çözülmesini ve bozulan toplumsal ilişkinin onarılmasını da hedeflemektedir. Uzlaştırma kurumu da bu anlayışın önemli araçlarından biridir. Mağdurun zararının karşılandığı ve tarafların özgür iradeleriyle uzlaşmaya vardığı durumlarda, uyuşmazlığın uzlaştırma yoluyla çözümlenmesi hem bireysel hem de toplumsal fayda sağlamaktadır.”