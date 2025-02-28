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Nizip'te fabrikada tanker patladı: 2 ölü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan sanayi bölgesindeki bir fabrikada tanker patladı. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi öldüğü ve çok sayıda yaralıların olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
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Nizip'te fabrikada tanker patladı: 2 ölü
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GAZİANTEP / EKONOMİ

Nizip Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayan tanker, çevrede paniğe yol açtı. Patlamanın etkisiyle fabrikanın bazı bölümlerinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda isimi belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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