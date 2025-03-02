  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem yapıldı!
Takip Et

Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem yapıldı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, nöbetçi noterlik hizmetleri kapsamında 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem yapıldı!
Takip Et

Bakan Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, adalete erişim ve hukuk güvenliği açısından önemli görevleri yerine getiren noterleri güçlendirmek ve noterlik hizmetlerini geliştirmek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

"3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirdik"

Geçen yıl 40 yeni noterlik ihdas ettiklerini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:
"2002'de 1231 olan noterlik sayısını 2 bin 385'e yükselttik. Nöbetçi noterlik hizmetleri kapsamında 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirdik. e-Noter uygulamasıyla 84 bin 334 işlemin noterliğe gidilmeden elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağladık. Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz hedef ve faaliyetler doğrultusunda, noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak ve vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz."

İran'da ekonomi bakanı görevden alındıİran'da ekonomi bakanı görevden alındıDünya

 

ILO açıkladı: Yapay zeka en çok hangi meslekleri etkileyecek?ILO açıkladı: Yapay zeka en çok hangi meslekleri etkileyecek?Ekonomi

 

Gündem
Ramazanın ilk iki haftası havalar nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı tarih vererek açıkladı
Ramazanın ilk iki haftası havalar nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı tarih vererek açıkladı
İran'da ekonomi bakanı görevden alındı
İran'da ekonomi bakanı görevden alındı
Cristiano Ronaldo, La Liga'ya başkan olarak dönebilir
Cristiano Ronaldo, La Liga'ya başkan olarak dönebilir
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan "Ambulans Ali" ikna edilerek konteyner kente yerleşti
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan "Ambulans Ali" ikna edilerek konteyner kente yerleşti
Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Serim görevden alındı
Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Serim görevden alındı
Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: "O masayı temizledik çünkü kahvaltı edecektik"
Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: "O masayı temizledik çünkü kahvaltı edecektik"