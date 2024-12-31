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Noel Baba kostümlü paraşütçü Pamukkale'de sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi

Pamukkale'de Noel Baba kostümü giyen paraşütçü, sıcak hava balonundan atlayış yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Noel Baba kostümlü paraşütçü Pamukkale'de sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi
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Travertenleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi çeken Pamukkale'yi gökyüzünden görmek isteyen Ali Tankaş, sıcak hava balonuna Noel Baba kostümüyle bindi.

Tankaş,  1000 metreden atlayış gerçekleştirdi

Balon yaklaşık 1000 metre irtifaya ulaştığında balonun üst kısmındaki güvenlik ipine bağlı halde bir süre sallanan Tankaş, daha sonra atlayışını gerçekleştirdi.

Tankaş, beraberindeki 4 paraşütçüyle gökyüzünde süzülerek diğer sıcak hava balonlarının arasından geçti. Tankaş'ın atlayışı, ören yeri kıyısındaki araziye inmesiyle sona erdi.

"Yılbaşı dolayısıyla böyle bir konsept yapmak istedim"

Tankaş, atlayışını yeni yıl dolayısıyla Noel Baba kostümüyle yapmak istediğini söyledi.

Pamukkale'de sıcak hava balonundan paraşütle atlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Tankaş, "Pamukkale'de sıcak hava balonundan atlayış yapmak için İzmir'in Selçuk ilçesinden geldim, buradaki üçüncü atlayışım. 12 yıldır atlayış yapıyorum. Burada bugün yılbaşına özel bir atlayış gerçekleştirmek ve beyaz cenneti de gökyüzünden görmek istedim. Çok keyifliydi, çok eğlendik. Hava soğuktu ama olsun. Yılbaşı dolayısıyla böyle esprili bir konsept yapalım dedik." diye konuştu.

"Pamukkale, dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir yer"

Tankaş, Pamukkale'nin gökyüzünden de çok güzel görüldüğünü belirterek "Herkesin buraya gelmesini, sıcak hava balonuna binmesini tavsiye ederim. Burası dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir yer." ifadelerini kullandı.

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