Noterlikte yeni dönem: Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacak

Adalet Bakanlığı, noterlerin tatil günleri ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esasları yeniden belirleyen bir yönetmelik yayımladı.

Yeni düzenlemeyle, resmi tatillere denk gelmemek kaydıyla cumartesi ve pazar günleri noterlik nöbeti tutulacak.

Yönetmeliğe göre, nöbetçi noterler tarafından yapılan işlemlere, işlemin yapıldığı tarihten önceki günden devam eden yevmiye numarası verilecek.

Noterler, nöbet hizmetinin verilmediği tatil gün ve saatlerinde ise yalnızca vasiyetname düzenleme ve onaylama ile gecikmesinde zarar doğabilecek acil işlemleri yapabilecek. Bu durumda, işlemin neden tatil gününde yapıldığının evrakta belirtilmesi ve işlemin, tatili takip eden ilk iş gününün yevmiye numarasına kaydedilmesi zorunlu olacak.

Nöbetçi noter sayısı belirlendi

Yönetmelikle, nöbetçi noterlik sayıları da netlik kazandı. Buna göre:

En az 4, en fazla 20 noterin bulunduğu il merkezlerinde en az 1 noterlik nöbet tutacak.

20'den fazla noterin olduğu il merkezlerinde ise, toplam noter sayısının en az yüzde 5'i kadar noterlik nöbet hizmeti verecek. Hesaplamada virgülden sonraki rakam yukarı yuvarlanacak.

İlçelerde nöbetçi noterlik uygulamasının olup olmayacağına ve sayısına, noter odası ve Türkiye Noterler Birliği'nin görüşü alındıktan sonra Adalet Bakanlığı karar verecek.

Nöbet listeleri internetten yayımlanacak

Nöbet listeleri, noter odalarınca asıl ve yedek olarak hazırlanacak.

Listeler, uygulanacağı aydan en az üç hafta önce Türkiye Noterler Birliği'nin onayına sunulacak. Birlik, listeleri bir hafta içinde onaylayarak internet sitesinde yayımlayacak.

Süresi içinde liste gönderilmezse, liste Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanacak ve yayımlanacak. Yayımlanan nöbet günlerinde nöbet tutmak zorunlu olacak.

Nöbet saatleri ve çalışma kuralları