Now TV canlı yayınında depreme yakalandılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

6,1 depreme Now TV ekibi canlı yayında yakalandı. Futbol Merkezi programının sunucusu Ersin Düzen "Şuan devam ediyor, biraz sakin olalım. Özellikle bu durumlarda sakin kalmak önemli" dedi.