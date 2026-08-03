NOW TV haber spikeri Selçuk Tepeli istifa etti: Yerine gelen isim belli oldu

NOW Ana Haber Bülteni'nin sunucusu Selçuk Tepeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekranlara kısa bir süre ara vereceğini duyurdu. Altı sezondur hafta içi her akşam izleyicilerle buluştuğunu belirten Tepeli, bu dönemi "tarifsiz bir onur" olarak tanımlarken, yayın maratonuna bir süreliğine ara verme kararı aldığını ifade etti.

Paylaşımında çalışma arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür eden Tepeli, şu ifadeleri kullandı:

"Altı sezon boyunca hafta içi her akşam ekranda sizlerle buluşmak, memleketin ve dünyanın gündemini beraber ele almak tarifsiz bir onurdu. Ancak artık bir mola verme kararı aldım. Sizden bir süreliğine müsaade istiyorum."

Yeni sezonda Ozan Gündoğdu sunacak

Selçuk Tepeli, yeni sezonda NOW Ana Haber Bülteni'ni gazeteci Ozan Gündoğdu'nun sunacağını da duyurdu.

Tepeli, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Efendim merhaba…

Altı sezon boyunca hafta içi her akşam ekranda sizlerle buluşmak, memleketin ve dünyanın gündemini beraber ele almak tarifsiz bir onurdu. Ancak artık bir mola verme kararı aldım.

Sizden bir süreliğine müsaade istiyorum.

Bana her zaman destek olan, haberin mutfağındaki değerli yol arkadaşım, Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Şentürk başta olmak üzere tüm NOW Haber ailesine ve elbette beni her akşam evlerine konuk eden sizlere yürekten teşekkür ederim.

Yeni sezonda ekranda bayrağı çok sevdiğim, değerli meslektaşım Ozan Gündoğdu devralacak. Ozan'a ve tüm NOW Haber ekibine yeni sezonda başarılar diliyorum.

Görüşmek üzere efendim. Yeni yazılar ve müziklerle buralarda olacağım..."