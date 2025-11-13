NOW’ın mevcut isim ve logo tescili iptal edildi: Şimdi ne olacak?

Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK), Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarından NOW’ın mevcut isim ve logo tescilini iptal etti. Ancak hukukçular, kararın nihai olmadığını, sürecin henüz tamamlanmadığını vurguluyor.

Markalar Dairesi Başkanlığı’nın yalnızca bir uzmanın değerlendirmesiyle aldığı karar, “NOW isim değiştirebilir” ya da “yayınlarını durdurabilir” iddialarına neden oldu.

Oysa uzmanlara göre bu değerlendirme, “kullanılmama” gerekçesine dayanan ön bir karar niteliğinde ve hem idari itiraz hem de yargısal denetim yollarına açık.

"Karar bağlayıcı değil, süreç devam ediyor"

Hukukçular, Nefes’e yaptıkları açıklamada TPMK’nın kararının kesinlik taşımadığını belirtti:

“6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca Daire kararları, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) ve Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi tarafından denetlenir. Dolayısıyla mevcut karar bağlayıcı değildir.”

NOW tarafı da, markanın Türkiye’de aktif biçimde kullanıldığını, yüksek bilinirliğe ve uzun süredir devam eden reklam yatırımlarına sahip olduğunu belirterek kararın hem hukuki hem de fiili olarak hatalı olduğunu ifade etti.

YİDK ve mahkeme süreci belirleyici olacak

Sürecin bundan sonraki aşamasında dosya, YİDK tarafından yeniden ele alınacak. Kurulun; markanın fiili kullanımı, izlenme oranları, reklam ve tanıtım faaliyetleri gibi tüm unsurları değerlendirerek karar vermesi bekleniyor.

YİDK kararı sonrasında ise süreç, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine taşınabilecek.

Hukukçular, RTÜK’ün de marka konusundaki kararını mahkeme sonucunu beklemeden uygulamayacağını belirtiyor.

İhtiyati tedbir başvurusu reddedildi

Öte yandan, İstanbul NOW markasının sahiplerinin açtığı ihtiyati tedbir başvurusu bugün itibarıyla reddedildi.

Uzmanlara göre yaşanan gelişmeler, sadece NOW açısından değil, Türkiye’de marka hukukunun işleyişi bakımından da önemli bir örnek oluşturacak.