NTV, ABD temsilcisi Hüseyin Günay'ın işine son verdi

NTV Washington temsilcisi Gazeteci Hüseyin Günay Beyaz Saray bahçesinde AP kamerasına takılan konuşması nedeniyle işten çıkarıldı.

Takip Et

Gazeteci Hüseyin Günay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te görüştüğü sırada Beyaz Saray bahçesinde kullandığı ifadeler nedeniyle işten çıkarıldı.

Uzun süredir Washington temsilcisiydi

Günay, uzun yıllardır Türk televizyon kanalı NTV'nin Washington D.C. temsilciliğini yapıyordu.

Erdoğan-Trump görüşmesinin basına açık bölümü sona erdikten sonra Beyaz Saray bahçesinde bir Türk meslektaşı ile özel bir sohbet gerçekleştiren Günay'ın konuşması, o sırada canlı yayındaki Associated Press (AP) kamerasına takılmıştı.

"Türkiye bu görüşmeden hiçbir şey kazanmadı"

O konuşmada Günay, toplantının Türkiye açısından iyi geçmediğini söylüyor ve Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı için Rusya'dan doğalgaz alımının durdurulmasının şart koşulduğunu anlatıyor, "Türkiye bu görüşmeden hiçbir şey kazanmadı" diyor.

 NTV Hüseyin Günay'ı işten çıkardı

Günay'ın videosunun sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından NTV yönetimi Hüseyin Günay'ı işten çıkarma kararı aldı.

