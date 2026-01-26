NTV'nin işten çıkardığı Gazeteci Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’de Oval Ofis’te gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı ve kameralara yansıyan konuşmaların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından, NTV ile yolları ayrılan gazeteci Hüseyin Günay’ın yeni çalışma adresi belli oldu. Günay’ın Halk TV bünyesine katıldığı öğrenildi.

Halk TV Avrupa Temsilcisi olarak görev yapacak

Haberi Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş "Halk TV artık Avrupa’dan da ses verecek. Hüseyin Günay, Londra’daki yeni yaşamına Halk TV ile birlikte adım attı. 20 yıllık gazetecilik birikimiyle bundan böyle Halk TV Avrupa Temsilcisi olarak görev yapacak. Hoş geldin" sözleriyle sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla duyurdu.

Ne olmuştu?

Gazeteci Hüseyin Günay, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te görüştüğü sırada, Beyaz Saray bahçesinde kullandığı ifadelerle gündem olmuştu.

NTV'nin Washington D.C. Temsilciliğini yürüten Günay’ın bir kişiyle yaptığı konuşma, Associated Press (AP) kamerasına takılmış, sosyal medyaya yansıyan görüntüler kısa sürede çok fazla etkileşim almıştı.

Görüntülerde Günay, toplantının Türkiye açısından iyi geçmediğini söylüyor ve eleştirel ifadeler kullanıyordu. Günay ayrıca “İçeride Bilal (Erdoğan), Hakan Fidan, damat (Selçuk Bayraktar) kavgası var” yorumunda bulunuyordu.

Bu videonun sosyal medyada yayılması sonrası, NTV’nin iktidarla ters düşmemek için Günay’ı işten çıkaracağı iddia edilmiş, NTV yönetimi bu beklentilerle uyumlu şekilde Hüseyin Günay’ı işten çıkarma kararı almıştı.