  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Nüfus Müdürlüğü’nden ehliyetini yenileyeceklere uyarı
Takip Et

Nüfus Müdürlüğü’nden ehliyetini yenileyeceklere uyarı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nüfus Müdürlüğü’nden ehliyetini yenileyeceklere uyarı
Takip Et

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile ehliyet yenileyecekleri uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

Gündem
Son dakika! Bakan Tunç açıkladı: Narin cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı
Son dakika! Bakan Tunç açıkladı: Narin cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı
Kendisini hekim diye tanıtıp hastanın dişlerini çeken temizlikçiye para cezası
Kendisini hekim diye tanıtıp hastanın dişlerini çeken temizlikçiye para cezası
Gözler kritik raporda! Narin cinayetinde yeni gözaltılar olabilir
Gözler kritik raporda! Narin cinayetinde yeni gözaltılar olabilir
Şeyda Yılmaz polis kimdir? Şehit polis Şeyda Yılmaz nereli, kaç yaşında?
Şeyda Yılmaz polis kimdir? Şehit polis Şeyda Yılmaz nereli, kaç yaşında?
Büyüyen kumar ağı: E-Ticaret sitelerine kadar uzanıyor!
Büyüyen kumar ağı: E-Ticaret sitelerine kadar uzanıyor!
Bursa İnegöl'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bursa İnegöl'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var