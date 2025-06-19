  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Nüfusu 5 bini geçen yerleşim yerlerinde belediye kurulabilecek
Takip Et

Nüfusu 5 bini geçen yerleşim yerlerinde belediye kurulabilecek

Meclis Genel Kurulu'nda bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Düzenlemeyle, nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nüfusu 5 bini geçen yerleşim yerlerinde belediye kurulabilecek
Takip Et

AK Parti'nin hazırladığı 31 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yeni düzenleme ile Türk Silahlı Kuvvetleri personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

Ticaret Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak

Düzenleme ile Milli Savunma Üniversitesinin rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, toplam öğretim elemanı sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

Akaryakıta çifte zam geldi! İşte 19 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte zam geldi! İşte 19 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...Hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...Gündem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!Ekonomi
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Beklentiler hangi yönde?Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Beklentiler hangi yönde?Ekonomi

 

Gündem
İBB duyurdu! YKS’ye girecek öğrencilere toplu ulaşım ücretsiz olacak
İBB duyurdu! YKS’ye girecek öğrencilere toplu ulaşım ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun ismi değiştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun ismi değiştirildi
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
Meclis’te zeytinlik tartışması: Komisyonda yumruklu kavga çıktı
Meclis’te zeytinlik tartışması: Komisyonda yumruklu kavga çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bugün 49 bin 56 hak sahibine teslim ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bugün 49 bin 56 hak sahibine teslim ediyoruz
DEM Parti Eş Genel Başkanları, Ekrem İmamoğlu ile bugün görüşecek
DEM Parti Eş Genel Başkanları, Ekrem İmamoğlu ile bugün görüşecek