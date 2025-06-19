Nüfusu 5 bini geçen yerleşim yerlerinde belediye kurulabilecek

AK Parti'nin hazırladığı 31 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yeni düzenleme ile Türk Silahlı Kuvvetleri personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

Ticaret Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak

Düzenleme ile Milli Savunma Üniversitesinin rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, toplam öğretim elemanı sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.