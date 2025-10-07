Nükhet Duru akrep sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı Nükhet Duru akrep sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki şarkıcının sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmazken, bazı konserlerinin ertelendiği bildirildi.
Türk müziğinin önemli seslerinden Nükhet Duru, akrep sokması sonucunda hastaneye götürüldü.
Konserleri iptal edildi
İstanbul Fulya'daki özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenilen ünlü sanatçının yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle konserlerinin bir bölümü ertelendi.
Nükhet Duru’nun sağlık durumu hakkında açıklama gelmedi
Tedavi altına alınan Nükhet Duru’nun sağlık durum hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, doktorlarının birkaç gün boyunca dinlenmesini tavsiye ettiği belirtildi.
Nükhet Duru’nun kısa sürede iyileşerek sahnelere dönmesi bekleniyor.