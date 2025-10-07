  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Nükhet Duru akrep sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Nükhet Duru akrep sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Nükhet Duru akrep sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki şarkıcının sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmazken, bazı konserlerinin ertelendiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nükhet Duru akrep sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Türk müziğinin önemli seslerinden Nükhet Duru, akrep sokması sonucunda hastaneye götürüldü.

Konserleri iptal edildi

İstanbul Fulya'daki özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenilen ünlü sanatçının yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle konserlerinin bir bölümü ertelendi.

Nükhet Duru’nun sağlık durumu hakkında açıklama gelmedi

Tedavi altına alınan Nükhet Duru’nun sağlık durum hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, doktorlarının birkaç gün boyunca dinlenmesini tavsiye ettiği belirtildi.

Nükhet Duru’nun kısa sürede iyileşerek sahnelere dönmesi bekleniyor.

CHP Avrupa mitinglerine başlıyor: Belçika'dan sonra sırada Almanya olabilirCHP Avrupa mitinglerine başlıyor: Belçika'dan sonra sırada Almanya olabilirGündem
Dolar kuru yatay seyrediyor! TCMB Başkanı Karahan’ın TBMM mesajları izlenecekDolar kuru yatay seyrediyor! TCMB Başkanı Karahan’ın TBMM mesajları izlenecekEkonomi
Gündem
Son dakika... Trafikte yeni dönem: Bakan Yerlikaya cezaları açıkladı
TRAFİKTE YENİ DÖNEM
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sumud Filosu açıklaması: 14 Türk vatandaşı Ürdün üzerinden Türkiye’ye dönüyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sumud Filosu açıklaması: 14 Türk vatandaşı Türkiye’ye dönüyor
Son dakika... Eski AK Partili vekil Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
SON DAKİKA...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'ye tepki: Meclis açılışına katılmamak saygısızlıktır
Bahçeli: Hamas terör örgütü değildir
Tutuklu avukat Rezan Epözdemir: Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Tutuklu avukat Rezan Epözdemir: Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Sahte e-imza ile diploma soruşturmasında yeni dalga: 22 ilde 125 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Sahte e-imza ile diploma soruşturmasında yeni dalga