Numan Kurtulmuş, AK Parti heyeti ile görüştü: Çerçeve yasa teklifi bugün Erdoğan'a sunulabilir

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TBMM tatile girmeden çıkarılması planlanan "çerçeve yasa" ile ilgili temas trafiği sürüyor.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, öğle saatlerinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Ziyaretin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu arada görüşmeler devam ederken Abdullah Güler Meclis Başkanlığı'nda çıktı. Güler, gazetecilerin soruları üzerine toplantının devam ettiğini, kanun teklifine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti'li kurmaylar ve ilgili Bakanlarla bir toplantı yapıldığı öğrenildi.

Teklifin Erdoğan ile paylaşılması bekleniyor

Çerçeve yasaya ilişkin hazırlanan teklifin bugün Kabine toplantısında AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılması bekleniyor.

Teklifin daha sonra Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilerle paylaşılması ve yarın ya da cuma günü TBMM Başkanlığı'nın sunulması hedefleniyor.

Teklifin cuma günü sunulması halinde pazartesi günü TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi ve Genel Kurul'da görüşmelerinin tamamlanarak çıkarılması, Meclis'in tatile girmesi planlanıyor.