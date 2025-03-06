Numan Kurtulmuş: "Bu ülkenin dağlarında artık sadece kardeşlik türküleri çalınacak"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün akşam (5 Mart) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Ankara Geleneksel İftar Programı'na katıldı.

"Her alanda fevkalade büyük değişiklikler yaşıyoruz"

Programda bir konuşma yapan Kurtulmuş, "Fevkalade önemli bir değişimin her alanda yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. İnsanlık tarihinin çok farklı alanlarda değişimi yaşadığı ender dönemlerden birisindeyiz. Ekonomiden siyasete, uluslararası ilişkilerden eğitime, ticaretten uluslararası ticarete kadar her alanda fevkalade büyük değişiklikler yaşıyoruz. Bu değişimler dünyanın sadece bir yerinde görülmediği gibi dünyanın sadece bir ya da birkaç ülkesini ilgilendiren değişiklikler değildir. Dünyanın her kıtasında her bölgesinde her ülkesini yakından ilgilendiren değişikliklerdir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgede yeni bir gelişmenin başlayacağı dönemdeyiz"

"Ülkenin yakın tarihini bilen herkes çok iyi biliyor ki son iki asrımıza baktığımız zaman ne yazık ki sadece bizim için değil geniş coğrafyamız için ana konu ayrılıklar, bölünmeler, parçalanmalar ve ihtilaflardır. Maalesef o günkü emperyal proje böl, parçala ve yönet anlayışıyla Osmanlı Cihan Devleti'nin üzerinden onlarca devlet çıkartmış, sadece farklı devletlerin ortasına çıkarılmasıyla kalmamış, halklar arasına da husumet tohumları ekilmeye gayret edilmiştir. Ama Allah'a çok şükür ne yaparlarsa yapsınlar bu anlamda da bölgede yeni bir gelişmenin başlayacağı dönemdeyiz."

"Atılan olumlu adımı görüyoruz"

"Güçlü bir Türkiye'nin var olması için de iç kaleyi tahkim etmek birliğimizi ve beraberliğimizi tahkim ederek ileriye doğru yürümek mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede İmralı'dan gelen çağrıyla birlikte Türkiye'de terörsüz Türkiye'nin oluşması noktasında atılan adımı olumlu ve fevkalade yararlı gördüğümüzü ifade etmek istiyorum.

Kırk küsur yılımızı maalesef bizden çalan, binlerce insanımızın ölümüne neden olan trilyonlarca dolar Türkiye'nin ekonomik kaybına neden olan bu terör belası Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakacak, bırakılacak birlik ve kardeşlik egemen olacaktır. Bunun için hep beraber iyi niyetle, samimiyetle şeffaf bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

Artık bu ülkenin dağlarında, ovalarında bu ülkenin şehirlerinde, kasabalarında sadece kardeşlik türküleri çalınacak sadece birlik ve beraberlik içerisinde aynı istikamete insanlarımız yönelecektir. Ve inanın ki Türkiye'nin terörsüz Türkiye'yi sağlamasıyla birlikte bölgemizdeki ülkelerde de önemli bir şekilde barış, kardeşlik ve istikrar ortaya çıkacaktır."

"Provokasyona mahal vermeksizin ebedi kardeşliğimiz kıyamete kadar devam edecek"

"Bize bunu tarih de söylüyor. Bugünkü siyasi gelişmeler de söylüyor. Ümit ediyorum, Türkiye'de bu dirliğin birliğin sağlanması bölgemize çok büyük bir istikrar unsuru olarak büyük kazanımlar sağlayacaktır.

Bu çerçevede inşallah en kısa sürede sonuç alınacak ve hiçbir provokasyona mahal vermeksizin ebedi kardeşliğimiz kıyamete kadar bu topraklarda bu coğrafyada devam edecektir. Ve bunun için güçlü Türkiye'nin sağlanabilmesi için iç kaleyi tahkim etmenin ötesinde her alanda güçlü Türkiye olmak için de birikimlerimizi ortaklaştırmak sepetlerimizdeki pamukları ortaya koymak, bilgi dağarcıklarımıza, tecrübemizde ne varsa bunları birleştirmek zorundayız.

Türkiye'nin güçlü olması iç kaleyi tahkim etmek kadar ekonomide de güçlü olmasıyla alakalıdır. Artık bu anlamda Türkiye önüne çıkan fırsat belgelerini en iyi şekilde değerlendirdiği gibi artan bir hızla ekonomik işbirliklerini başta bölge ülkeleri olmak üzere bütün dostlarıyla arttırmak mecburiyetindedir."