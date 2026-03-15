Numan Kurtulmuş: İslam karşıtlığı, insanlığın ortak değerlerini hedef alan küresel bir tehdit

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Mart'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" olarak ilan edilmesinin dördüncü yıl dönümünde, İslam karşıtlığının küresel bir tehdit olduğuna dikkat çekti.

Kurtulmuş, "15 Mart'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' olarak ilan edilmesinin dördüncü yıl dönümünde, İslam karşıtlığının, nefret söyleminin ve ayrımcılığın yalnızca Müslümanları değil, insanlığın ortak değerlerini hedef alan küresel bir tehdit olduğunu bir kez daha güçlü biçimde hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze ve İran vurgusu

Kurtulmuş, "Bugün özellikle Gazze'de yaşanan gelişmeler ve komşumuz İran'a yönelik saldırılar sonucu bölgede artan gerilimler; Müslüman toplumların hedef alındığı nefret dilinin tüm insanlık için ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymaktadır" dedi.

"Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurmak açık bir saldırıdır"

Mescid-i Aksa'nın 15 gündür kapalı olmasına da değinen Kurtulmuş, bunun İslam toplumlarının hedef alındığı sistematik baskı ve ayrımcılığın boyutlarını açıkça gözler önüne seren bir kural tanımazlık olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Bu bağlamda, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurmak, milyonlarca Müslümanın inancına açık bir saldırıdır. Mescid-i Aksa, savaş şartlarında bile ibadete kapanmaması gereken kutsal bir mabeddir. Bu hakîkati bugün hiç kimse görmezden gelemez. Siyonist rejimin zulüm ve barbarlığı Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkını elinden alamaz" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası toplumun suskunluğu kaygı verici"

Kurtulmuş, uluslararası toplum ve küresel sistemin yaşananlar karşısındaki tutumunu da eleştirerek, "Uluslararası toplum ve küresel sistemin bu açık haksızlık karşısındaki suskunluğu ise yaşananlar kadar kaygı vericidir" dedi.

Açıklamasının sonunda 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü vesilesiyle daha adil ve barışçıl bir dünya çağrısı yapan Kurtulmuş, "Müslümanları hedef alan her türlü ön yargının, ayrımcılık ve düşmanlığın son bulduğu; farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü daha adil ve barışçıl bir dünya özlemini bir kez daha güçlü biçimde vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi.