Numan Kurtulmuş: Önümüzdeki günlerde süreç raporunu TBMM Başkanlığı'na takdim ederiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin iç ve dış gündemine dair kritik açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun disiplinli bir çalışmayla nihai noktaya ulaştığını belirterek şu önemli bilgiyi paylaştı:

"Dün akşam itibarıyla komisyonda grubu bulunan beş siyasi parti temsilcisi arkadaşımıza, üzerinde çalıştığımız taslak metni kişiye özel olarak, olgunlaştırarak gönderdik. Önümüzdeki günlerde komisyonu tekrar bir araya getirerek müzakereyi yapar, oylamamızı gerçekleştirir ve raporu TBMM Başkanlığı'na takdim ederiz."