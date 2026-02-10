  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Numan Kurtulmuş: Önümüzdeki günlerde süreç raporunu TBMM Başkanlığı'na takdim ederiz
Takip Et

Numan Kurtulmuş: Önümüzdeki günlerde süreç raporunu TBMM Başkanlığı'na takdim ederiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmalarına ilişkin "Önümüzdeki günlerde komisyonu bir araya getirerek oylamamızı gerçekleştirir, görevimizi tamamlar, raporu TBMM Başkanlığına takdim ederiz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Numan Kurtulmuş: Önümüzdeki günlerde süreç raporunu TBMM Başkanlığı'na takdim ederiz
Takip Et

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin iç ve dış gündemine dair kritik açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun disiplinli bir çalışmayla nihai noktaya ulaştığını belirterek şu önemli bilgiyi paylaştı:

"Dün akşam itibarıyla komisyonda grubu bulunan beş siyasi parti temsilcisi arkadaşımıza, üzerinde çalıştığımız taslak metni kişiye özel olarak, olgunlaştırarak gönderdik. Önümüzdeki günlerde komisyonu tekrar bir araya getirerek müzakereyi yapar, oylamamızı gerçekleştirir ve raporu TBMM Başkanlığı'na takdim ederiz."

DEM Parti'den "Umut Hakkı" mesajı: Sürecin en önemli aktörü Öcalan'dır, buna göre hareket edilmeliDEM Parti'den "Umut Hakkı" mesajı: Sürecin en önemli aktörü Öcalan'dır, buna göre hareket edilmeliGündem
Devlet Bahçeli: Kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız, MHP ödenecek ne bedel varsa hazırdırDevlet Bahçeli: Kardeş kavgasını önlemeye kararlıyız, MHP ödenecek ne bedel varsa hazırdırGündem