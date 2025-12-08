  1. Ekonomim
  Numan Kurtulmuş: TBMM'deki komisyon güçlü bir rapor yazacak
Numan Kurtulmuş: TBMM'deki komisyon güçlü bir rapor yazacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki TBMM'de oluşturulan komisyon (Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) şimdiye kadar sürdürmüş olduğu müzakere olgunluğunu devam ettirerek fevkalade güçlü bir rapor yazacak" dedi.

Numan Kurtulmuş: TBMM'deki komisyon güçlü bir rapor yazacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere başlandı.

Kurtulmuş, konuşmasında şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki TBMM'de oluşturulan bu komisyon (Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) şimdiye kadar sürdürmüş olduğu müzakere olgunluğunu devam ettirerek fevkalade güçlü bir raporu yazacak, bu sorunun ve Türkiye’nin demokratik standartlarının yükseltilmesi ile ilgili genel perspektifi en kısa süre içerisinde yansıdığı raporla TBMM'ye sunacaktır.

Komisyon çalışmasında olduğu gibi Meclis çalışmalarında da bu Terörsüz Türkiye meselesi olgun bir şekilde ele alınarak süreç ilerletilir ve sonuçlar ele alınır.

Meclis'teki komisyonumuz bu süreçte üzerine düşen demokratik denetim fonksiyonların bir gereği olarak süreci fevkalade başarılı bir şekilde bu noktaya kadar getirmiştir.

Ümit ediyorum sonuç alarak Türkiye tarihinde önemli bir tarihi fırsatı kazanılan bu fırsatı başarıyla sonuçlandırılmasına vesile olur."

