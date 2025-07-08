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Numan Kurtulmuş ve MİT Başkanı İbrahim Kalın arasında kritik temas

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın saat 16:00'da MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşecek.

Haber Merkezi
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Numan Kurtulmuş ve MİT Başkanı İbrahim Kalın arasında kritik temas
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Terör örgütü PKK'nın silah bırakma görüntülerinin paylaşılmasının ardından Meclis’te kurulması planlanan komisyon için adım atılması bekleniyor.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın saat 16:00’da bir araya gelecek. Görüşmede Meclis’te kurulması planlanan komisyon süreci masaya yatırılacak.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis Başkanı partileri ziyaret etmiş, ardından da partilerden yazılı önerilerini istemişti. Kurtulmuş, partilerin grup başkan vekilleri ile bir araya gelmişti.

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