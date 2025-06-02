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Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye ziyaret: Mesele Meclis'te konuşulabilecek noktaya gelmiştir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş'u DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşıladı. Kurtulmuş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Mesele Meclis'te konuşulabilecek noktaya gelmiştir" dedi.

Haber Merkezi
AA
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Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye ziyaret: Mesele Meclis'te konuşulabilecek noktaya gelmiştir
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti'yi ziyaret etti.

Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve diğer yetkililer eşlik etti. Kurtulmuş'u DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşıladı.

Ziyaretin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile Numan Kurtulmuş ortak açıklama yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Önümüzdeki süreçte Sayın Bahçeli'nin ifade etmiş olduğu, parlamento bünyesinde komisyon çalışmaları da Sayın Başkan tarafından başlatılacağını dinlemiş olduk. Nazik ziyaretleri için teşekkürlerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz" dedi.

"TBMM'nin sorumlulukları müzakere ettik"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Yapıcı bir fikir teatisinde bulunduk. Türkiye'nin terörden kurtulması, birlik, kardeşliğin sağlanması bakımından TBMM'nin üzerine düşen sorumlulukların yerine getirilmesini müzakere ettik.

Burada bütün siyasi partilerin yapıcı bir üslupla sürecin sonlandırılması ve tarihi fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. TBMM'de kurulacak komisyonun verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bu dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." 

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