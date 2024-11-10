Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de şu an için erken seçim gündeminin bulunmadığını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"Bir eli silahta, bir eli sandıkta siyaset olmaz. Bu konuda atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır. Bütün bu müzakerelerin yapılacağı yer de TBMM'dir.

Anayasa müzakereleri çok zorlu bir süreç, en başından itibaren bunu biliyoruz, ama imkansız değil. Tam tersine bu parlamento anayasa yapmaya çok daha yetkin ve yakın.

Türkiye’nin şu anda bir erken seçim gündemi yok. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2028’e kadar görevinin başındadır, milletin yüklediği sorumluluk budur."