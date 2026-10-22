Numan Kurtulmuş’tan fon soruşturması mesajı: Herkesten hesap sorulmalı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye-Libya mutabakatı ve fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunarak İzleme Kurulunun yakında kurulacağını ve haksız kazanç sağlayanlardan hesap sorulması gerektiğini belirtti.

"Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgenin önünü açacak"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağını, bölgesel barış ve güvenliğe de katkı sağlayacağını belirtti. Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye’nin gerçekleşmesiyle birlikte terörsüz bir bölgenin de inşa edilmesi için çok kuvvetli bir adım atılacak” dedi.

İzleme kurulu önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek

Meclis bünyesinde oluşturulması planlanan İzleme Kuruluna ilişkin de konuşan Kurtulmuş, kurulun yasanın gerektirdiği şekilde hayata geçirileceğini bildirdi. Kurtulmuş, sürecin işleyişine ilişkin, “Meclis’te yasanın gerektirdiği İzleme Kurulu kurulacak. Önümüzdeki günlerde bu konu ete kemiğe bürünür. Her şey tıkır tıkır ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Libya mutabakatı hiçbir ülkeyi hedef almıyor

Kurtulmuş, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakata da değindi. Söz konusu anlaşmanın herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almadığını vurgulayan Kurtulmuş, mutabakatın bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“Haksız kazanç sağlayan herkesten hesap sorulmalı”

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinde ise haksız kazanç ve usulsüzlük iddialarının üzerine gidilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Fon konusunda kim haksız kazanç sağladıysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa hepsinden hesap sorulmalıdır” dedi.