Numan Kurtulmuş'tan 'İmralı süreci' açıklaması: Tasfiye edilecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te “Valiler Buluşması”nda konuştu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Valilik Makamı millet ve devlet arasındaki açık kapı, her kim olursa olsun hacet kapısıdır. Devletteki hacet kapısı olan Valilik makamının her şart altında, açık kalması mirli birliğin ve beraberliğin devlet millet dayanışması için önemlidir.

"Bu Türkiye için önemli gelişmedir"

Artık kamunun bütün görevlilerinin halkın yanında olması büyük gelişmedir. Bugün memleketin en ücra köşesinde en nitelikli arkadaşlarımız görev yapmaktadır. Bu Türkiye için önemli gelişmedir. Biz çocukluğumuzda valiyi, askeri görmez onların olduğu yere girmezdik çünkü onlar da milletin arasına karışmazdı. Bunlar geride kaldı. Halkın devletin tüm görevlileriyle görüşüyor olması çok büyük gelişmedir.

"PKK tasfiye edilecek"

Milli birlik her şeyin üstünde, devlet millet ele ele vermeli. Ümit ediyoruz ki bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak, terörsüz bir Türkiye ile ilgili gerekli çağrılar yapılacak.