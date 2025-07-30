Numan Kurtulmuş'tan 'komisyon' açıklaması: Yasal birtakım düzenlemeler yapılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre’de yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" süreci çerçevesinde Meclis'te kurulması planlanan komisyonla ilgili bilgi verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Dikkat ederseniz ben başından beri az konuşarak, çok dikkatli hassas bir süreci yürütmeye çalışıyorum. Çünkü bu Türkiye için tarihi bir fırsattır. Yüz yıllık Cumhuriyet tarihimizin 50 yılı terörle geçmiştir. 10 binlerce insanımızı kaybettik. İki trilyon doların üzerinde maddi bir kaybımız var terör dolayısıyla. Ve Türkiye'nin ayaklarına bir büyük pranga olarak bu vuruldu. Şimdi bundan kurtulmak için tarihi bir fırsat ortaya çıktı.

"Yasal birtakım düzenlemeler yapacak"

İmralı çağrıda bulundu, örgüt dedi ki 'evet ben kendimi feshediyorum.' Şimdi bundan sonra bizim başından itibaren söylediğimiz silahların bırakılmaya başlanmasıyla birlikte bu konudaki sorumluluk, sürecin takibiyle ilgili sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçer. Planlandığı gibi süreç devam ediyor. Silahlar bir taraftan bırakılmaya devam ediyor. Bundan sonra parlamentoda çok hassas bir sürecin yürütülmesi lazım. Bu komisyon örgütün silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda yasal birtakım düzenlemeler yapacak. Bunları çok açık bir şekilde konuşacağız."