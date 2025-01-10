Numan Kurtulmuş'tan kritik çağrı: İmralı bir an önce harekete geçmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, son günlerde Meclis gündeminde sıkça yer bulan İmralı görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, görüşmelerle ilgili olarak, "Samimiyet ve iyi niyetle başlatılmış önemli bir süreç söz konusu. Bu süreç ciddi bir süreçtir ve siyasi magazin haline getirilmemelidir. Herkesin bu konuda sorumlu bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor," ifadelerini kullandı.

"İmralı'dan bir an önce açıklama gelmeli"

Bu sürecin tarihi bir fırsat olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Kısa sürede tamamlanmalı. Terörün tamamen tasfiye edildiği bir Türkiye mümkündür. İmralı’dan kamuoyunu tatmin edici açıklama bir an önce gelmelidir" ifadelerini kullandı.