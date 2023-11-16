Numan Kurtulmuş'tan Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin açıklama: Yeni düzenleme sinyali

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hrant Dink’in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin Kurtulmuş, "Mahkemenin verdiği bir karar var. Şartlı tahliyeyle ilgili bir durumla karşı karşıyayız. İnfaz sistemimizle ilgili yeni düzenlemeler yapılması lazım. Ağırlaştırılmış müebbet hapis alan bir kişi, maalesef iyi hal uygulaması dolayısıyla dışarı çıkarılmış. Yargı sistemimizde yeniden gözden geçirilmesi gereken hususların olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Yüksek yargıdaki yetki gerilimiyle ilgili açıklamasında TBMM Başkanı şunları söyledi:

"Ortada 12 Eylül darbe anayasasının getirmiş olduğu bir sorunla karşı karşıyayız. Kurumlar arasındaki çelişkileri ortadan kaldıracak şekilde, Türkiye’de yeni bir anayasa çalışmasının ne kadar zaruri olduğunu gösteren bir örnektir. Bu örnek üzerinden, ümit ederim ki hiçbir önyargı içinde olmaksızın anayasa çalışmalarında yeni bir düzenlemenin yapılması mümkün olur.

Can Atalay açıklaması

Türkiye’de kurum ve kuruluşların yetki ve sorumlulukları bellidir. TBMM kendi gündemine hakimdir, gereğini yapacaktır."