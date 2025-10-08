  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama: Üç arkadaşımızın getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır
Takip Et

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama: Üç arkadaşımızın getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır

İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım götüren Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda saldırdı. Aralarında milletvekilleri Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca ile iletişimin kesildiği belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama: Üç arkadaşımızın getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır
Takip Et

ANKARA/EKONOMİ

İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım götüren Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda saldırdı. Aralarında milletvekilleri Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca ile iletişimin kesildiği duyuruldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama: Üç arkadaşımızın getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır - Resim : 1

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı

Kurtulmuş, üç milletvekilinin ülkeye getirilme çalışmalarının başladığını belirterek,  “Bu gemilerden birisinde  Türkiye Büyük Millet Meclisimizin üyesi olan üç değerli arkadaşımız, üç kahraman arkadaşımız var, onları da alıkoydular onlara da gözaltı uygulaması yaptılar. Buradan açıkça uyarıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan bu arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizlersiniz. Bu arkadaşlarımızın en kısa zamanda ülkemize getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır” dedi.

Edinilen bilgilere göre, üç milletvekiliyle ilgili henüz bir bilginin Türkiye’ye ulaşmadığı aktarıldı.

Almanya'da ‘turbo vatandaşlık’ kaldırılıyor! Hükümet harekete geçtiAlmanya'da ‘turbo vatandaşlık’ kaldırılıyor! Hükümet harekete geçtiDünya

 

Hyundai yangın riski nedeniyle 135 binden fazla aracını geri çağırdıHyundai yangın riski nedeniyle 135 binden fazla aracını geri çağırdıEkonomi

 

Gündem
Mersin'de müşteriye kötü davranan pazarcıya tezgah kapatma ve para cezası verildi
Müşteriye kötü davranan pazarcıya tezgah kapatma ve para cezası verildi
Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı’da deprem
Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı’da deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla mücadele şüphesiz ki kolay değil
Enflasyonla mücadele şüphesiz ki kolay değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Özgürlük Filosu' açıklaması: Netanyahu'nun yaptığı korsanlıktır
Dışişleri'nden 'Özgürlük Filosu' açıklaması: Netanyahu'nun yaptığı korsanlıktır
Mide bulandıran gıda skandalı! 17 ton bozuk et ele geçirildi
Mide bulandıran gıda skandalı! 17 ton bozuk et ele geçirildi
Cüneyt Özdemir'den uyuşturucu operasyonuna tepki: Hayatımda ilk kez görüyorum!
Cüneyt Özdemir'den uyuşturucu operasyonuna tepki: Hayatımda ilk kez görüyorum!