TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama: Üç arkadaşımızın getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır

ANKARA/EKONOMİ

İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım götüren Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda saldırdı. Aralarında milletvekilleri Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca ile iletişimin kesildiği duyuruldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı

Kurtulmuş, üç milletvekilinin ülkeye getirilme çalışmalarının başladığını belirterek, “Bu gemilerden birisinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin üyesi olan üç değerli arkadaşımız, üç kahraman arkadaşımız var, onları da alıkoydular onlara da gözaltı uygulaması yaptılar. Buradan açıkça uyarıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan bu arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizlersiniz. Bu arkadaşlarımızın en kısa zamanda ülkemize getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır” dedi.

Edinilen bilgilere göre, üç milletvekiliyle ilgili henüz bir bilginin Türkiye’ye ulaşmadığı aktarıldı.