Numan Kurtulmuş'tan "Terörsüz Türkiye" açıklaması: İşin çoğu bitti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te katıldığı programda "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi.

Yıllardır birçok ülke PKK terörüne destek verdiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Dış faktörleri Türkiye gördü. Terör Türkiye'nin gündemden tamamen kalkacak. Terör işinin yüzde 80-90'ı bitmiştir. Türkiye'nin bölgesel gücü arttı. Suriye üzerinden Türkiye'yi tehdit etmek mümkün değil bunu gördüler" dedi.

"CHP'nin aynı tutumu sürdürmesini bekliyorum"

Kurtulmuş, Meclis'teki süreçle ilgili olarak şunları söyledi:

"Komisyon çalışmalarını gerçekleştirirken bütün partilerin çalışmalara katkı sunmasını önemli gördüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu komisyonda bu konuyu, sahiplenmesini katkı sunmasını önemli görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı tutumu sürdürmesini bekliyorum. Terörün maliyeti 1,3 trilyon dolardı. O zamanki kayıp buydu 2 katı olduğunu da düşünüyorum.

Süreci başından itibaren bu sürecin içerisinde hiç bir yerinde taviz verilmedi. Parlamento içinde herkes görüşünü söyledi ortak bir metin içinde uzlaşıldı. Aksi düşünülemez. Teröre karşı taviz verilmedi."

"Çıkarılacak yasa af değil"

Kurtulmuş, "Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir" diye konuştu.