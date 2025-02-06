Numan Kurtulmuş’tan Trump'ın Gazze planına tepki: Filistinlilerden arındırması mümkün değil

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Trump'ın açıklamalarını "İnsan haklarına da uluslararası hukuka da akla da mantığa da aykırıdır. Gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak bir hayalden ibarettir"yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump "Gazze'yi devralacağız" demişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile birlikte yaptığı basın toplantısında "Gazze'yi devralacağız, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağız" açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı basın toplantısında "Suudiler Filistin Devleti talep etmiyor" sözlerini sarf etmişti. Uluslararası alandan ilk tepki bu sözlerden sonra Suudi Arabistan'dan gelmişti.

Suudi Arabistan, "Gazze konusundaki pozisyonumuz son derece net ve açıktır, hiçbir koşulda yoruma açık değildir. İsrail ile ilişkiler Filistin Devleti kurulmadan tesis edilmeyecek. Filistinliler konusundaki duruşumuz müzakere edilemez." açıklamasında bulundu.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise, "Dünya liderleri Filistinlilerin Gazze'de kalma isteğine saygı duymalı" açıklamasını yaptı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de bir açıklama yayınlayarak, Gazze'de iki devletli çözümü desteklediklerini ve duruşlarının değişmediğini ifade etti.

Hakan Fidan da 'Gazze planı'na tepki gösterdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, Donald Trump'ın 'Gazze'yi Devralacağız' sözlerine tepki göstermişti.

Gazze'nin boşaltılması ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesine ilişkin soruya, "Bu kabul edilemez bir konu." diyen Fidan, bölge ülkelerinin de aynı reaksiyonu gösterdiğini belirtti.

Fidan, Filistin meselesinin, Filistinlilerin ait olduğu topraklardan sürgün edilip, yerine İsraillilerin getirilmesiyle başladığını hatırlatarak, "Bu bir noktaya geldi, 1967'deki sınırlara dayalı, iki devletli çözümde uluslararası toplum, başta İslam dünyası olmak üzere bir konsensüs gösterdi. Birkaç tane ülkede, İsrail'i tamamıyle tanımama konusunda bir eğilimi var ama genel trend, 67 sınırlarına dayalı, başkenti doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması, egemenliği tamamıyla mümkün olan bir devletin kurulmasıyla bu sorunun büyük oranda çözüleceğine yönelik." diye konuştu.

Fidan, bu genel kabulün İsrail tarafında bulunmadığını, İsrail'in en büyük destekçisi ABD'de de irade olarak bulunmadığını, ancak söylem olarak bugüne kadar var olduğunu vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugüne kadar bazı taahhütleri dile getirmekten çekindiğini kaydetti.

Fidan, Trump'ın iki devletli çözüme ilişkin taahhüt ortaya koyduğunun da görülmediğini vurgulayarak, "Gazze ile ilgili tehcir meselesi hiçbir şekilde ne bölgenin ne de bizim kabul edeceğimiz bir durum değil. Bunu düşünmek bile aslında, kötü. Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Tartışmaya açılması bile yanlış." dedi.