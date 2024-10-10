Numan Kurtulmuş'tan yeni Anayasa'da değişiklik açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. 61 ve 82 Anayasalarının ideolojik bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, yeni Anayasa'nın halkın ihtiyaç ve taleplerine uygun bir şekilde şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Aslolan milletin ihtiyaçlarının dile getirilmesi"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kıyamete kadar sürecek bir devletin yapısından bahsediyoruz. Bu devletin aslı millettir. Devlet aygıtı, milletin işlerini iyi yönetmek için kurulmuş olan bir mekanizmadır. Bu çerçevede Anayasada aslolan milletin ihtiyaçlarının dile getirilmesi. Mesela çok sıradanmış gibi görünen, 'Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabiri, Anayasa'da yer alan. Doğrudur ama bu perspektiften baktığınızda değiştirilmesi gerekir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin, devleti ve ülkesi ile bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir.

"Anayasa'nın yapım sürecinde hiçbir grubun ayrıcalıklı tutulmaması" mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik kurumların millet egemenliği anlayışıyla gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Anayasa'nın yapım sürecinde hiçbir grubun ayrıcalıklı tutulmasına dikkat edilmesi gerektiğini de belirten Kurtulmuş, "Bu seçkinci anlayışın, devletçi anlayışın da, yeni Anayasa'da milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bu Anayasa'nın mutlaka imtiyaz ve istisnaları ortadan kaldırması lazım. Çok açık söylüyorum, demokrasilerin en büyük düşmanı imtiyaz ve istisnalardır. İmtiyaz ve istisnalar seçkinci gurupları ya da bir takım avantajları gruplara kamunun, milletin imkanlarını aktarmak demektir. Bu Anayasa yapım sürecinde imtiyaz ve istisnaların ortadan kaldırılması ve tam manasıyla demokratik kuralların, herkes için eşit, adil, demokratik kuralların ortaya kurulması ve bu çerçevede demokratik kurumların da millet egemenliği anlayışıyla gözden geçirilmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Numan Kurtulmuş, "İmtiyaz ve istisnalar demokrasinin en büyük düşmanıdır. Demokrasi eşitlik, özgürlük prensipleri üzerinde yükselecekse, hiçbir çevreye, hiçbir gruba imtiyaz ve istisnalar olmamalı." ifadelerine yer verdi.

"İdeolojiden arınmış şekilde yazılması şart"

Türkiye'nin darbe dönemlerinden kalma bir Anayasa'yı kullandığını belirten Kurtulmuş, "Halkın ihtiyaç ve taleplerine cevap veren bir Anayasa olmalı" vurgusunu yaptı.

Anayasa'nın darbecilerin ideolojisinden kurtarılması gerektiğinin altını çizen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Yen Anayasa'nın nasıl yapılacağı ile ilgili olarak önemli bir konu da Anayasa ile ideoloji arasındaki ilişkidir. Maalesef, Türkiye'de hem 61 hem 82 Anayasası, ideolojik tavırlarla öne sürülmüş ve Anayasa'nın içine ideoloji bir şekilde yerleştirilmiştir. Türkiye'de yüzlerce farklı ideolojinin olduğu açıktır. Hangi ideolojiyi içine yazacağız? Anayasa'nın ideolojiden arınmış, halkın ihtiyaç ve taleplerine cevap veren, milli birliği ve beraberliği koruyacak şekilde yazılması şarttır." dedi.