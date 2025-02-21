Numan Kurtulmuş'tan yeni süreç açıklaması: İlk adım İmralı'dan gelmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras’ın açıklamalarına değinen Kurtulmuş, "Herkes fikrini beyan edebilir, bu ayrı bir konu. Ancak bu tür kuruluşlardan beklentimiz, sahip olduklarını düşündükleri veya öyle zannettikleri gücü, siyasetin üzerinde bir vesayet aracı olarak kullanmamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan'dan beklenen açıklamaya yönelik konuşan Kurtulmuş, "Sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesinin ilk adımı İmralı'dan beklenen o açıklamanın gelmesi" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle;

"Kim siyaset yapmak istiyora buyursun siyasetin alanına girsin"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın açıklamalarına yönelik konuşan Kurtulmuş şunları söyledi:

''Herkes fikrini söyleyebilir, bu başka bir şey… Ama ister iş insanları örgütleri olsun ister işçi örgütleri olsun ister başka sivil örgütler olsun, bunlar zaten adı üstünde sivil toplum kuruluşlarıdır, kendi meslek gruplarının çıkarlarını en iyi şekilde temsil etmek, bu grupların beklentilerini karşılamak için kurulmuşlardır. Bütün bu kuruluşlardan beklediğimiz şey, kendilerinde var olduğunu hissettikleri ya da var olduğunu vehmettikleri gücü, siyasetin üstünde bir vesayet aracı olarak kullanmamalarıdır. Dolayısıyla eğer siyasete bir şekilde etkide ve katkıda bulunmak istiyorlarsa, geçmişte biz bunu vesayetçi odak için de söylemiştik; Türkiye'de kim siyaset yapmak istiyorsa buyursun siyasetin alanına gelsin.

"İlk adım İmralı'dan beklenen o açıklamanın gelmesi"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrı yapması beklenen 'yeni sürece' ilişkin değerlendirme yapan Kurtulmuş, "Sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesinin ilk adımı İmralı'dan beklenen o açıklamanın gelmesi ve Türkiye'nin gündeminden terörün ilanihaye kaldırılmasıdır" diye konuştu.

"Erken seçim için şartlar oluşmadı"

Kurtulmuş son dönemde gündemde sıklıkla tartışılan erken seçim konusuyla ilgili de açıklamada bulundu. Kurtulmuş'un konu hakkında söyledikleri şu şekilde:

"Muhalefet, dünyanın bütün demokrasilerinde her zaman erken seçim isteyebilir. Bu, saygıyla karşılanır. Ama erken seçimin olabilmesi için önce siyasal şartlarının gerçekleşmesi lazım. Bu da yetmez, bunun sayısal şartlarının da oluşması lazım. Şu an itibarıyla bu şartların oluşmadığını görüyoruz.

İşte görüyorsunuz, uluslararası ilişkiler ve daha birçok konuyla ilgili konuşuyoruz. Çok daha sıcak meseleler önümüzdeki günlerde gündeme gelecektir. Bütün bunları konuşurken seçmen kitlesinin objektif şartları oluşmamış bir erken seçim tartışmasıyla meşgul edilmesinin açıkçası çok da yerinde olmadığını düşünüyorum." İfadelerini kullandı