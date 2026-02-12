Numan Kurtulmuş’tan yumruklu yemin törenine tepki: Demokrasiye karşı harekettir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urška Klakočar Zupančič ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, toplantının açılışında TBMM’de yemin töreni sırasında yaşanan yumruklu tartışmaya da değinerek konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

CHP’nin kürsü işgaline tepki gösteren Kurtulmuş, "Bakanlar yemin etmiştir. Bu davranış haksız ve yersiz, demokrasiye karşı bir harekettir. Yemin ettirmemek demokraside yok. Kürsü işgali gibi cebri yöntemle önlemek demokrasiye aykırı" dedi.

Ne olmuştu?

Aralarında CHP'li belediyelere karşı yürütülen davaların da olduğu soruşturmalarda imzası olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması muhalefette tepki ile karşılandı.

CHP'liler Gürlek'in Meclis Genel Kurulu'ndaki yemin töreni öncesinde kürsüyü işgal etti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın Gürlek'i yemin etmesi için kürsüye davet etmesinin ardından yaşanan gerginlikte kürsü etrafında karşı karşıya gelen CHP'li ve AKP'li milletvekilleri arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.

Çıkan kavgada AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in yumruk attığı CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın burnunun kanadığı görüldü.