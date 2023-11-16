Numan Kurtulmuş'un ziyaretinin ardından Özgür Özel'den açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Özel, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.



Yaklaşık 30 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Özgür Özel şunları söyledi:



"Son derece samimi bir ortamda görüştük. Kendisine teşekkür ediyorum. Anayasada iç tüzükle ilgili tartışmaları yerel seçimden sonra yapacağız. Sayın Kurtulmuş Can Atalay konusuna mümkün oldukça yapıcı şekilde yaklaşmaya çalıştığını söyledi. Bahsedilen anayasa değişikliği konusuyla ilgili tavrımız belli. Ancak bütün partilerin anayasayla ilgili görüşlerinin alınacağı bir süreç yerel seçimlerden sonra olabilir."

Ogün Samast açıklaması

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesini de değerlendiren Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Bir el Hrant Dink'in katilini korumuş ve günü gelince bu derin yapı katiline sahip çıkar mesajını vermiş. Bu, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okumaktır. Bu, Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesi değildir. Karanlık ve derin güçler hepimizin gözü önünde racon kesmektedir. Buna teslim olmayacağız. Bu, Erdoğan'ın demokrasiye karşı suçlar defterine kalın harflerle yazılacak bir gelişmedir. Hangi derin yapı bunu yazmıştır bunu tarih gösterecek ama biz bu yapıya teslim olmayacağız."