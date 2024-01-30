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Nurdağı eski belediye başkanı Ökkeş Kavak tekrar tutuklandı

6 Şubat depremlerinin ardından tutuklandıktan sonra geçtiğimiz hafta serbest bırakılan Nurdağı eski belediye başkanı Ökkeş Kavak, savcılığın itirazı üzerine tekrar tutuklandı.

Haber Merkezi
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Nurdağı eski belediye başkanı Ökkeş Kavak tekrar tutuklandı
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Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin belediye başkanı olan ve depremden sonra tutuklanan Ökkeş Kavak geçtiğimiz hafta serbest bırakıldı. 

Kavak, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. 

Nurdağı'nda 6 Şubat'ta 2 bine yakın bina enkaz haline gelmişti.  İlçede yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Kavak'ın da çöken bazı binaların müteahhidi olduğu ve zemin raporu için sahte rapor düzenlediği tespit edilmişti. Ökkeş Kavak ve 5 diğer sanık hakkında 22 yıl 6 ay hapis talebiyle dava açılmıştı.

 