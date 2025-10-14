Nuri Aslan: İBB Meclisi olarak Silivri’ye ortak dilekçe verelim

Büyük Birlik Partisi Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan’ın, İstanbul’daki altyapı ve su baskınlarıyla ilgili soru önergesi üzerine konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, esprili ve dikkat çekici bir değerlendirme yaptı.



Aslan şöyle dedi:

“Eğer hizmetlere cevap vermekte zorlanıyorsanız, Ekrem Başkan’a soruyorsanız, hep birlikte gidelim, ondan alalım cevapları. Nerede ziyaret edeceğiz? Neredeyse orada. Silivri var mı? İBB Meclisi birlikte Silivri zindanına ortak dilekçe verip izin istemeye cesareti olan varsa, Ekrem İmamoğlu orada. Seçilmiş büyükşehir belediye başkanıdır. Cesareti olan gider, söyler. Ama sırf reklam olsun diye değil.”

Aslan, Ekrem İmamoğlu’nun siyaset üstü bir halk desteğiyle anıldığını belirterek “Ekrem İmamoğlu sadece Cumhuriyet Halk Partililerine değil, milletine kucak açmıştır. Mevlana gibidir; kim gelirse alır ve kabul eder. Başımızın üstünde yeri vardır” dedi.

“İstanbul artık su baskını krizleriyle karşı karşıya değil”

Aslan, Çağlayan’ın yönelttiği su baskını sorularına da yanıt vererek, pandemi döneminde altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını ifade etti ve “Pandemi döneminde trafiğin azalmasıyla birlikte İSKİ, pek çok kritik altyapı yatırımını tamamladı. Şu an İstanbul, büyük bir su baskını riskiyle karşı karşıya değil. Ancak bakım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak devam ediyor.” dedi.

“Ekrem İmamoğlu kanunla yönetti, biz de aynı hukuk çizgisinde devam ediyoruz”

Aslan, belediyede hiçbir işlemin kanun dışı yürütülemeyeceğini şöyle vurguladı:

“Dün Ekrem İmamoğlu bu belediyeyi kanunla yönettiyse, biz de aynı hukuk çizgisinde devam ediyoruz. Hiç kimse kanunsuz işlem yapamaz. Eğer ben bile böyle bir talimat verirsem, bürokratlarımızın bunu yapmamasını isterim. Çünkü biz anayasaya, hukuka, kanuna bağlıyız.”

“Cezaevi herkesin başına gelebilir, insani ilişkileri koruyalım”

BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan ise tartışmanın sonunda, Ekrem İmamoğlu’na insani yaklaşımın önemine şöyle dikkat çekti:

“Cezaevi herkesin başına gelebilir. İnsan olmanın erdemi, siyasi farklılıklara rağmen insani bağları korumaktır. Ekrem Başkan’a halkın sevgisini sokakta görüyoruz; bu insani bir meseledir.”

“İBB’de ahbap-çavuş ilişkisi değil, hukuk işler”

Aslan, konuşmasının sonunda hizmetlerin yalnızca hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü belirtirken “İSKİ bir bölgeye bağlantı yapacaksa ihalesi yapılmadan adım atılamaz. Bu belediyede ahbap-çavuş ilişkisi değil, hukuk işler. Herkes bilsin: Biz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının dışına çıkmayız.” dedi.