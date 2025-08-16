Nurol Holding, dünya devinin Türkiye'deki maden sahalarını satın alıyor!

Bloomberg'de yer verilen habere göre, Nurol Holding, Kanadalı madencilik firması Alamos Gold’un Çanakkale’deki üç altın ve gümüş madenini satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Satın alma gerçekleşirse, Alamos’un Türkiye’ye karşı açtığı 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması davası da sona erebilir.

Alamos’un Kirazlı’daki en gelişmiş projesi, 2019’da ruhsat yenilenmemesi ve orman izninin iptal edilmesi nedeniyle durmuştu. Proje aynı zamanda çevrecilerin yoğun protestolarına sahne olmuştu.

Yatırım anlaşması davası

Alamos, 2021’de Türkiye’ye karşı “kamulaştırma ve adil olmayan muamele” iddiasıyla Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Merkezi’ne başvurdu.

Şirket, 2010’da 40 milyon dolara aldığı varlıkların 1 milyar dolardan fazla değer yarattığını ve projenin ömrü boyunca Türkiye’ye 551 milyon dolar gelir sağlayacağını savundu.

2 Temmuz’da taraflar arasında varılan anlaşma sonucu dava süreci askıya alındı. Bu gelişme, Türkiye’de çevresel koruma bölgelerinde madencilik izinlerini kolaylaştıran yeni bir yasanın meclisten geçmesinden iki hafta sonrasına denk geldi.

Nurol iki altın ve gümüş madeni işletiyor

Nurol Holding, inşaat, savunma ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor ve hâlihazırda Türkiye’de iki altın ve gümüş madeni işletiyor.

Toronto merkezli Alamos ise Kanada, Meksika ve ABD’de maden işletmelerine sahip. Şirket hisseleri bu yıl %32 artarken, 2018 sonundan bu yana yedi kat yükseldi.